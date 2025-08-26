خەلقئارا
ئىسرائىلىيە گولان ئېگىزلىكىگە يېقىن جايدىكى سۈرىيە كەنتىگە كېچىدە ھۇجۇم قىلدى
يەرلىك تاراتقۇلار ئىسرائىلىيەنىڭ سۈرىيەنىڭ جەنۇبىدىكى قۇنەيترا يېزىسىدىكى بىر كەنتكە قىلغان ھۇجۇمىدا بىر كىشىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى.
August 26, 2025

يەرلىك تاراتقۇلارنىڭ خەۋەرلىرىگە قارىغاندا، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى كېچىدە سۈرىيەنىڭ جەنۇبىدىكى قۇنەيترا يېزىسىدىكى بىر كەنتكە بېسىپ كىرگەن.

دۆلەت تېلېۋىزىيەسى «ئەل-ئىخبارىيە» نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، ئىسرائىلىيە ئەسكەرلىرى سۇۋايسا كەنتىگە بېسىپ كىرىپ، ئاسمانغا يورۇتۇش بومبىسى ئاتقان ۋە رايوندا ئاختۇرۇش ئېلىپ بېرىش جەريانىدا كەنت ئاھالىلىرى بىلەن توقۇنۇش يۈز بەرگەن.

سەئۇدى ئەرەبىستان ئىسرائىلىيەنىڭ سۈرىيە زېمىنىغا قىلغان بۇ خىل ئارىلىشىشلىرىنى سۈرىيەنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەلقئارا قانۇن ۋە 1974-يىلىدىكى «كۈچلەرنى ئايرىش كېلىشىمى»گە قىلىنغان ئوچۇق-ئاشكارا دەپسەندىچىلىك دەپ ئاتاپ ئەيىبلىدى.

تېلېۋىزىيە قانىلى بىر ياش پۇقرانىڭ ئىسرائىلىيە ئەسكەرلىرى تەرىپىدىن تۇتقۇن قىلىنغانلىقىنى خەۋەر قىلدى.

كېچىدە ئېلىپ بېرىلغان بۇ ھۇجۇم ئىشغال قىلىنغان گولان ئېگىزلىكىدىكى ئوتتۇرا رايون ئىچىگە جايلاشقان قۇنەيتراغا ئاۋغۇست ئېيىدا ئېلىپ بېرىلغان 4-قېتىملىق ئىسرائىلىيە ھۇجۇمى ھېسابلىنىدۇ.

ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى ئىسرائىل كاتز X سۇپىسىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىنىڭ «ھېرمون تېغىنىڭ چوققىسىدا ۋە بىخەتەرلىك رايونىدا قېلىشنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى» ئېيتتى.

كاتز ئارمىيەنىڭ مەۋجۇتلۇقىنىڭ «گولان ۋە جەلىلىيە ئولتۇراق رايونلىرىنى ۋە سۈرىيەدىكى دۇرزى جامائىتىنى قوغداش ئۈچۈن زۆرۈر ئىكەنلىكىنى» ئىلگىرى سۈردى.

ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى يېقىنقى يەتتە ئايدىن بۇيان ھېرمون تېغى (جەبەل ئەش-شەيخ) ۋە سۈرىيەنىڭ جەنۇبىدىكى بەزى رايونلاردا 15 كىلومېتىر كەڭلىكتىكى بىر بىخەتەرلىك لېنتىسىنى ئىشغال قىلىپ، قولغا چۈشۈرۈلگەن ئارىلىق رايون ئىچىدە 40 مىڭدىن ئارتۇق سۈرىيەلىكنى كونتروللۇقى ئاستىدا تۇتۇپ تۇرماقتا.

2024-يىلىنىڭ ئاخىرىدا بەششار ئەسەد ھاكىمىيىتى يىقىلغاندىن كېيىن، ئىسرائىلىيە سۈرىيەنىڭ گولان ئېگىزلىكىگە قاراتقان ئىشغالىيىتىنى كېڭەيتىپ، 1974-يىلىدىكى «كۈچلەرنى ئايرىش كېلىشىمى» گە خىلاپلىق قىلىپ، قورالسىزلاندۇرۇلغان ئارىلىق رايوننى ئىگىلىۋالغان ئىدى.

2024-يىلى دېكابىرنىڭ ئاخىرىدا ۋەزىپىگە ئولتۇرغان يېڭى سۈرىيە ھۆكۈمىتى ئىسرائىلىيە ئۈچۈن بىر تەھدىت شەكىللەندۈرمىگەن بولسىمۇ، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى كۆپ قېتىم سۈرىيە زېمىنىغا كىرىپ، پۇقرالارنىڭ جېنىغا زامىن بولغان ۋە سۈرىيەنىڭ ھەربىي ئەسلىھەلىرى بىلەن ئۇل ئەسلىھەلىرىنىڭ ۋەيران بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ھاۋا ھۇجۇملىرىنى ئېلىپ بارغان ئىدى.

