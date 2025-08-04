4 августа 2025 г.
1250 دىن ئارتۇق ئاشقۇن يەھۇدىي كۆچمەن، ئۇزۇندىن بۇيان يولغا قويۇلۇۋاتقان چەكلىمىلەرگە قارشى ھالدا، ئىسرائىلىيەنىڭ ئاشقۇن ئوڭ قانات مىنىستىرى ئىتامار بېن گىۋىرنىڭ باشلامچىلىقىدا مەسجىدى ئەقساغا قۇتراتقۇلۇق قىلىش مەقسىتىدە بېسىپ كىرىپ، دىنىي مۇراسىم ئۆتكۈزدى.
بۇ بېسىپ كىرىش ۋەقەسى ۋەزىيەتنى كەسكىنلەشتۈرىدىغان خەتەرلىك بىر قەدەم بولۇپ، ئىسلام دىنىنىڭ ئۈچىنچى مۇقەددەس جايى ھېسابلىنىدىغان مەسجىدى ئەقسانىڭ تارىخىي ئورنىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن قىلىنىۋاتقان تېخىمۇ كەڭ دائىرىلىك ۋە سىستېمىلىق ئۇرۇنۇشلارنىڭ بىر قىسمى دەپ قارالماقتا.