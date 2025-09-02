غەززە ئۇرۇشى
خەلقئارا ئىرقىي قىرغىنچىلىق مۇتەخەسسىسلىرى جەمئىيىتى ئىسرائىلىيەنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلقىنى دەلىللىدى
دۇنيا بويىچە داڭلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق مۇتەخەسسىسلىرى جەمئىيىتى ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى دەلىللىدى.
خەلقئارا ئىرقىي قىرغىنچىلىق مۇتەخەسسىسلىرى جەمئىيىتى ئىسرائىلىيەنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلقىنى دەلىللىدى / Reuters
بۇ جەمئىيەت ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى سىياسەتلىرى ۋە ھەرىكەتلىرىنىڭ ب د ت نىڭ «ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە جازالاش ئەھدىنامىسى» نىڭ 2-ماددىسىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قانۇنىي ئېنىقلىمىسىغا ئۇيغۇن كېلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

دۇنيادىكى داڭلىق ئىرقىي قىرغىنچىلىق مۇتەخەسسىسلىرى جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى دۈشەنبە كۈنى ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارغانلىقىنى بېكىتىشكە كېرەكلىك قانۇنىي ئۆلچەملەرنىڭ ھازىرلانغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان بىر قارارنىڭ ماقۇللانغانلىقىنى ئېلان قىلدى.

 500  ئەزاسى بار خەلقئارا ئىرقىي قىرغىنچىلىق مۇتەخەسسىسلىرى جەمئىيىتىنىڭ بېلەت تاشلاشقا قاتناشقان ئەزالىرىنىڭ %86 ى «ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى سىياسەتلىرى ۋە ھەرىكەتلىرى بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە جازالاش ئەھدىنامىسى (1948) نىڭ 2-ماددىسىدا ئېنىقلىما بېرىلگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قانۇنىي ئېنىقلىمىسىغا ئۇيغۇن كېلىدۇ» دېگەن مەزمۇندىكى قارارنى قوللىدى.

1994 - يىلى قۇرۇلغان ئىرقىي قىرغىنچىلىق مۇتەخەسسىسلىرى جەمئىيىتى تارىخىي ياكى داۋاملىشىۋاتقان ۋەقەلەرنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ ئېتىراپ قىلىدىغان توققۇز قارار چىقاردى.

ئىسرائىلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدىن بۇ مەسىلىگە ئالاقىدار تېخىچە ھېچقانداق جاۋاب كەلمىدى.

ئىسرائىلىيە، پەلەستىن قارشىلىق كۆرسىتىش تەشكىلاتى ھاماسنىڭ 2023-يىلى ئۆكتەبىردە ئۆز زېمىنىغا قىلغان ھۇجۇمىدىن كېيىن غەززەگە ھەربىي ھەرىكەت قوزغىغان ئىدى. ئىسرائىلىيە دائىرىلىرى ھاماسنىڭ ھۇجۇمىدا كەم دېگەندە 1200 ئادەمنىڭ ئۆلگەنلىكىنى ۋە 250 گە يېقىن ئادەمنىڭ ئەسىرگە ئېلىنغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە.

شۇ ۋاقىتتىن بۇيان ئىسرائىلىيەنىڭ ھەربىي ھەرىكەتلىرىدە 63 مىڭدىن ئارتۇق پەلەستىنلىك ئۆلتۈرۈلدى، رايوندىكى ئىمارەتلەرنىڭ كۆپىنچىسى ۋەيران قىلىندى ياكى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىدى، غەززە خەلقىنىڭ ھەممىسى دېگۈدەك كەم دېگەندە بىر قېتىم ئۆي-ماكانلىرىنى تاشلاپ كېتىشكە مەجبۇر بولدى.

بۇنىڭدىن باشقا، ب د ت قوللىغان يەرشارى ئاچارچىلىقنى كۆزىتىش ئورگىنى جۈمە كۈنى بايانات بېرىپ، غەززە شەھىرى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى رايونلارنىڭ رەسمىي ھالدا قەھەتچىلىككە دۇچ كەلگەنلىكىنى ۋە بۇ ئەھۋالنىڭ كېڭىيىش ئېھتىماللىقىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈردى.

بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن يېمەكلىك بىخەتەرلىكى باسقۇچىنى ئايرىش سىستېمىسى (IPC) غەززەدىكى پەلەستىنلىكلەرنىڭ تۆتتىن بىرىگە توغرا كېلىدىغان 514 مىڭ ئادەمنىڭ ئاچارچىلىقتا قالغانلىقىنى، بۇ ساننىڭ سېنتەبىرنىڭ ئاخىرىغىچە 641 مىڭغا يېتىشىنىڭ مۆلچەرلىنىۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلدى.

