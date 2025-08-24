غەززە ئۇرۇشى
ئىستانبۇلدىكى غەززە مۇھاكىمە يىغىنىدا، ئالىملار جىددىي ياردەم بېرىش مەجبۇرىيىتىنى تەكىتلىدى
بۇ يىغىن 50 دىن ئارتۇق دۆلەتتىن كەلگەن 150 دىن ئارتۇق ئاكادېمىكنى بىر يەرگە جەم قىلىپ، ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەگە قاراتقان ئۇرۇشى ۋە ئىسلام دۇنياسىنىڭ ئىنكاسىنى ئىنسانىي بۇرچنى مەركەز قىلغان ئاساستا مۇھاكىمە قىلدى.
ئىستانبۇلدىكى غەززە مۇھاكىمە يىغىنىدا، ئالىملار جىددىي ياردەم بېرىش مەجبۇرىيىتىنى تەكىتلىدى / AA
August 24, 2025

كۆزگە كۆرۈنگەن مۇسۇلمان ئۆلىمالار شەنبە كۈنى ئىستانبۇلدىكى دېموكراتىيە ۋە ئەركىنلىك ئارىلىدا داۋاملىشىۋاتقان خەلقئارالىق يىغىننىڭ ئىككىنچى كۈنىدە، غەززەدىكى پەلەستىنلىكلەرگە ياردەم بېرىشنىڭ جىددىي زۆرۈرىيىتىنى تەكىتلىدى.

«ئىسلامىي ۋە ئىنسانىي مەسئۇلىيەت: غەززە» تېمىسىدىكى بۇ يىغىننى خەلقئارا مۇسۇلمان ئۆلىمالار بىرلىكى (IUMS) ۋە تۈركىيە ئىسلام ئۆلىمالىرى ۋەخپى بىرلىكتە ئۇيۇشتۇرماقتا.

بۈگۈنكى يىغىن خەلقئارا مۇسۇلمان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭ رەئىسى شەيخ ئەلى مۇھيىددىن ئەل قاراداغى، تۈركىيە دىنىي ئىشلار ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ئەلى ئەرباش ۋە خەلقئارا مۇسۇلمان ئۆلىمالار بىرلىكىنىڭ باش كاتىپى شەيخ ئەلى مۇھەممەد ئەل ساللابى قاتارلىق يۇقىرى دەرىجىلىك شەخسلەرنىڭ نۇتۇق سۆزلىشى بىلەن باشلاندى.

يىغىننىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىنغا تەشكىلىي ھەيئەتكە ۋاكالىتەن «ئۈممەت» جەمئىيىتىنىڭ رەئىسى شەيخ ئابدۇلۋاھھاب ئايكىنجى رىياسەتچىلىك قىلدى.

شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ئىراق فىقھى كېڭىشىدىن شەيخ ئەھمەد ھەسەن ئەل-تاھا ۋە تۈركىيە ئىسلام ئۆلىمالىرى ۋەخپىنىڭ رەئىسى پروفېسسور ناسرۇللاھ ھاجىمۇفتۇئوغلۇ قاتارلىق ئىراقلىق ۋە تۈرك ئۆلىمالارمۇ نۇتۇق سۆزلىدى.

بىرىنچى مۇھاكىمە يىغىنى «غەززەگە ياردەم بېرىش مەجبۇرىيىتى» تېمىسىغا مەركەزلىشىپ، ۋەكىللەر ئۆمىكىنىڭ باشلىقلىرى ئۆز تەكلىپلىرىنى سۇندى.

كۈننىڭ كېيىنكى قىسمىدا غەززەدىكى ئەڭ يېڭى ئۆزگىرىشلەرگە مۇناسىۋەتلىك ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى، مېھمانلارنىڭ نۇتۇقلىرى ۋە پەلەستىنلىكلەر بىلەن ھەمدەمدە بولۇش ئۈچۈن ئاممىۋى بايانات ئېلان قىلىش ۋە نامايىش پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزۈلىدۇ.

جۈمە كۈنى ئىستانبۇلدىكى ئەييۇب سۇلتان مەسچىتىدە دۇئا-تىلاۋەتلەر بىلەن باشلانغان سەككىز كۈنلۈك بۇ پائالىيەت 29-ئاۋغۇسقە قەدەر داۋاملىشىدۇ.

پائالىيەت ئايا سوفىيا مەسچىتىدە «ئىستانبۇل خىتابنامىسى» نىڭ ئېلان قىلىنىشى بىلەن ئاخىرلىشىدۇ. تەشكىللىگۈچىلەر بۇ ھۆججەتتە پەلەستىن دەۋاسىنى قوللاش ئۈچۈن «سىياسىي، ئىنسانپەرۋەرلىك ۋە قانۇنىي ھەرىكەتلەر ئۈچۈن كونكرېت قەدەملەر» نىڭ ئۆز ئىچىگە ئېلىنىدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە.

