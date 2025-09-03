ئۆكتىچى پارتىيەلەر ئانۇتىن چارنۋىراكۇلنىڭ باش مىنىستىر بولۇشىنى قوللىماقتا، ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈۋاتقان فېيۇ تەي پارتىيەسى پايتوڭتارن شىناۋاترانىڭ ئەخلاققا خىلاپلىق قىلىش دېلوسى سەۋەبىدىن ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇشىدىن كېيىن ئىچكى نىزالارغا دۇچ كەلمەكتە.
تايلاندنىڭ مۇۋەققەت باش مىنىستىرى فۇمتام ۋېچاياچاي چارشەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، مۇددەتتىن بۇرۇنقى سايلام ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن پارلامېنتنى تارقىتىۋېتىشكە ئائىت خانلىق پەرمانى سۇنغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
فۇمتام بۇ قارارنى كۈچىيىۋاتقان سىياسىي مۇقىمسىزلىق ۋە ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقلار سەۋەبىدىن چىقارغانلىقىنى بىلدۈردى.
گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، فۇمتام خەلق پارتىيەسىنىڭ ئۆكتىچىلىك سېپىدە تۇرۇپ، بۇمجاخاي پارتىيەسىنىڭ رەھبىرى ئانۇتىن چارنۋىراكۇلنى باش مىنىستىرلىككە قوللاش قارارىنىڭ ئاجىز بىر ئاز سانلىقلار ھۆكۈمىتىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىنلىكىنى ئېيتقان.
فۇمتام مۇنداق دېدى: «بۇنداق مۇقىمسىز سىياسىي مۇھىتتا ۋە داۋاملىشىۋاتقان ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقلار ئىچىدە، دۆلەتكە ۋە دۆلەتكە بولغان ئىشەنچنى قايتا تىكلەش مۇھىم ھاياتىي ئەھمىيەتكە ئىگە»
بۇ قەدەم، ئۆكتىچى پارتىيەسىنىڭ رەھبىرى چارنۋىراكۇلنىڭ خەلق پارتىيەسى بىلەن كېلىشىم ئىمزالاپ، ئۆزىنىڭ باش مىنىستىر بولۇشىنى قوللىغانلىقىنى ئېلان قىلغىنىدىن كېيىن ماقۇللاندى.
تايلاندنىڭ ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغان سابىق باش مىنىستىرى پايتوڭتارن شىناۋاترا سەيشەنبە كۈنى، دۆلەتنىڭ سايلام ئارقىلىق چىققان بۇ ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ۋەزىپىدىن قالدۇرۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئەخلاققا خىلاپلىق قىلىش دېلوسى ھەققىدە ئالىي سوتقا قانۇنىي ئېتىراز سۇندى.
شىناۋاترا، تايلاند ئالىي سوتىنىڭ چېگرا جىددىيلىكى جەريانىدا كامبودژا رەھبىرى خۇن سېن بىلەن تېلېفوندا سۆزلەشكەندە، 2-ئارمىيە رايونى قوماندانىنى تەنقىدلىشىنىڭ ۋەزىپىسىدىكى ئەخلاق ئۆلچەملىرىگە خىلاپلىق قىلغانلىق بولىدىغانلىقى ھەققىدە ھۆكۈم چىقارغىنىدىن كېيىن ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغان ئىدى.
سوت مەھكىمىسى دېلونى كۆرۈپ چىقىش جەريانىدا ئۆتكەن ئايدا شىناۋاترانى ۋەزىپىسىدىن توختىتىپ قويغان ئىدى.
بۇ ھەرىكەت تايلاندنىڭ سىياسىي قۇرۇلمىسىدا، 2006-يىلى سابىق باش مىنىستىر تاكسىن شىناۋاترانىڭ ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇشىدىن بۇيان سايلانغان رەھبەرلەر بىلەن ئەدلىيە ئورگانلىرى ئوتتۇرىسىدا قايتا-قايتا يۈز بەرگەن جىددىيچىلىكنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.