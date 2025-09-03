خەلقئارا
2 مىنۇت ئوقۇش
تايلاندتا مۇددەتتىن بۇرۇنقى سايلام ئۈچۈن خانلىق پەرمانى ئېلان قىلىندى
تايلاندنىڭ مۇۋەققەت باش مىنىستىرى، مۇددەتتىن بۇرۇنقى سايلام ئۈچۈن پارلامېنتنى تارقىتىۋېتىشكە ئائىت خانلىق پەرمانى سۇندى.
تايلاندتا مۇددەتتىن بۇرۇنقى سايلام ئۈچۈن خانلىق پەرمانى ئېلان قىلىندى
تايلاندتا مۇددەتتىن بۇرۇنقى سايلام ئۈچۈن خانلىق پەرمانى ئېلان قىلىندى / Reuters
3 سبتمبر 2025

ئۆكتىچى پارتىيەلەر ئانۇتىن چارنۋىراكۇلنىڭ باش مىنىستىر بولۇشىنى قوللىماقتا، ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈۋاتقان فېيۇ تەي پارتىيەسى پايتوڭتارن شىناۋاترانىڭ ئەخلاققا خىلاپلىق قىلىش دېلوسى سەۋەبىدىن ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇشىدىن كېيىن ئىچكى نىزالارغا دۇچ كەلمەكتە.

تايلاندنىڭ مۇۋەققەت باش مىنىستىرى فۇمتام ۋېچاياچاي چارشەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، مۇددەتتىن بۇرۇنقى سايلام ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن پارلامېنتنى تارقىتىۋېتىشكە ئائىت خانلىق پەرمانى سۇنغانلىقىنى ئېلان قىلدى.

فۇمتام بۇ قارارنى كۈچىيىۋاتقان سىياسىي مۇقىمسىزلىق ۋە ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقلار سەۋەبىدىن چىقارغانلىقىنى بىلدۈردى.

گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، فۇمتام خەلق پارتىيەسىنىڭ ئۆكتىچىلىك سېپىدە تۇرۇپ، بۇمجاخاي پارتىيەسىنىڭ رەھبىرى ئانۇتىن چارنۋىراكۇلنى باش مىنىستىرلىككە قوللاش قارارىنىڭ ئاجىز بىر ئاز سانلىقلار ھۆكۈمىتىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىنلىكىنى ئېيتقان.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - Thai opposition holds kingmaking summit deciding new PM

فۇمتام مۇنداق دېدى: «بۇنداق مۇقىمسىز سىياسىي مۇھىتتا ۋە داۋاملىشىۋاتقان ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقلار ئىچىدە، دۆلەتكە ۋە دۆلەتكە بولغان ئىشەنچنى قايتا تىكلەش مۇھىم ھاياتىي ئەھمىيەتكە ئىگە»

تەۋسىيە

بۇ قەدەم، ئۆكتىچى پارتىيەسىنىڭ رەھبىرى چارنۋىراكۇلنىڭ خەلق پارتىيەسى بىلەن كېلىشىم ئىمزالاپ، ئۆزىنىڭ باش مىنىستىر بولۇشىنى قوللىغانلىقىنى ئېلان قىلغىنىدىن كېيىن ماقۇللاندى.

تايلاندنىڭ ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغان سابىق باش مىنىستىرى پايتوڭتارن شىناۋاترا سەيشەنبە كۈنى، دۆلەتنىڭ سايلام ئارقىلىق چىققان بۇ ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك ۋەزىپىدىن قالدۇرۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئەخلاققا خىلاپلىق قىلىش دېلوسى ھەققىدە ئالىي سوتقا قانۇنىي ئېتىراز سۇندى.

شىناۋاترا، تايلاند ئالىي سوتىنىڭ چېگرا جىددىيلىكى جەريانىدا كامبودژا رەھبىرى خۇن سېن بىلەن تېلېفوندا سۆزلەشكەندە، 2-ئارمىيە رايونى قوماندانىنى تەنقىدلىشىنىڭ ۋەزىپىسىدىكى ئەخلاق ئۆلچەملىرىگە خىلاپلىق قىلغانلىق بولىدىغانلىقى ھەققىدە ھۆكۈم چىقارغىنىدىن كېيىن ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغان ئىدى.

سوت مەھكىمىسى دېلونى كۆرۈپ چىقىش جەريانىدا ئۆتكەن ئايدا شىناۋاترانى ۋەزىپىسىدىن توختىتىپ قويغان ئىدى.

بۇ ھەرىكەت تايلاندنىڭ سىياسىي قۇرۇلمىسىدا، 2006-يىلى سابىق باش مىنىستىر تاكسىن شىناۋاترانىڭ ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇشىدىن بۇيان سايلانغان رەھبەرلەر بىلەن ئەدلىيە ئورگانلىرى ئوتتۇرىسىدا قايتا-قايتا يۈز بەرگەن جىددىيچىلىكنى كەلتۈرۈپ چىقاردى.

مەنبە:TRT Uyghur
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us