خەلقئارا
1 مىنۇت ئوقۇش
ئىسرائىلىيەنىڭ قورال-ياراغ شىركەتلىرى پولشادىكى مۇداپىئە يەرمەنكىسىدە قاتتىق نارازىلىققا ئۇچرىدى
غەززە ئۇرۇشى سەۋەبىدىن پولشادىكى دۆلەت مۇداپىئە يەرمەنكىسىدە ئىسرائىلىيەنىڭ قورال-ياراغ شىركەتلىرى نارازىلىق قوزغىدى.
ئىسرائىلىيەنىڭ قورال-ياراغ شىركەتلىرى پولشادىكى مۇداپىئە يەرمەنكىسىدە قاتتىق نارازىلىققا ئۇچرىدى
ئىسرائىلىيەنىڭ قورال-ياراغ شىركەتلىرى پولشادىكى مۇداپىئە يەرمەنكىسىدە قاتتىق نارازىلىققا ئۇچرىدى / Reuters
7 سبتمبر 2025

پولشانىڭ ئەڭ چوڭ دۆلەت مۇداپىئە يەرمەنكىسىدە ئىسرائىلىيەلىك قورال ئىشلەپچىقارغۇچى شىركەتلىرىدىن «ئەلبىت» ۋە «رافائىل» غەززەدىكى رولى سەۋەبىدىن ساقچىلارنىڭ سوئال - سورىقىغا ۋە نامايىشلارغا دۇچ كەلدى.

ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە شىركەتلىرى بۇ ھەپتە پولشادا ئۆتكۈزۈلگەن MSPO دۆلەت مۇداپىئە يەرمەنكىسىدە بېسىمغا ئۇچرىدى. ساقچىلار شىركەت خىزمەتچىلىرىنى غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۇرۇشىدىكى رولى ھەققىدە سوراق قىلدى.

«يېرۇسالېم پوچتىسى» گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، پولشالىق بىر مۇخبىرنىڭ ئۇلارنىڭ ئۇرۇشقا قاتناشقانلىقى ھەققىدە شىكايەت قىلىشىدىن كېيىن، ئىسرائىلىيە شىركەتلىرىنىڭ بىر قىسىم ۋەكىللىرى ساقچىلار تەرىپىدىن سوراق قىلىشقا چاقىرتىلغان.

سوراق قىلىنغانلار ئارىسىدا «ئەلبىت سىستېم» (Elbit Systems) ۋە «رافائىل ئىلغار مۇداپىئە سىستېمىلىرى» (Rafael Advanced Defense Systems) شىركىتىنىڭ خىزمەتچىلىرىمۇ بار بولۇپ،  سوراققا چاقىرىلغان 10 كىشىنىڭ 2 سى چاقىرىلىشتىن بۇرۇن پولشادىن ئايرىلغان.

2-سېنتەبىردىن 5-سېنتەبىرگىچە كىئېلچې شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن يەرمەنكە جەريانىدا، پائالىيەتچىلەر «ئەلبىت سىستېم» شىركىتىنىڭ كۆرگەزمە ئورنىغا سېسىق پۇراقلىق قىزىل بوياق چېچىپ، شىركەتكە نارازىلىق بىلدۈردى.

تەۋسىيە

پائالىيەتچىلەر ئىسرائىلىيە شىركەتلىرىنى «قورالسىز پەلەستىنلىكلەرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىگە شېرىك بولۇش» بىلەن ئەيىبلەپ، ئۇلارنىڭ يەرمەنكىدىكى مەۋجۇتلۇقىنى «ناتسېست گېرمانىيەسى بىلەن ھەمكارلاشقانغا» ئوخشاتتى.

ساقچىلار بۇ ۋەقەگە مۇناسىۋەتلىك تەكشۈرۈشنىڭ باشلانغانلىقىنى دەلىللىدى.

ئۇيۇشتۇرغۇچىلار تەرىپىدىن ياۋروپادىكى ئەڭ مۇھىم دۆلەت مۇداپىئە سانائىتى ئۇچرىشىشلىرىنىڭ بىرى دەپ تەرىپلەنگەن MSPO يەرمەنكىسىگە نۇرغۇن دۆلەتلەردىن شىركەتلەر، ھەربىي ئەمەلدارلار ۋە ۋەكىللەر ئۆمەكلىرى قاتناشتى. ئىسرائىلىيەدىن قاتناشقانلار ئارىسىدا بولسا «ئەلبىت سىستېم»، «رافائىل»، «ئىسرائىلىيە ئاۋىئاتسىيە-ئالەم سانائىتى» ۋە «Smart Shooter» قاتارلىق شىركەتلەر بار ئىدى.

ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us