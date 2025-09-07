پولشانىڭ ئەڭ چوڭ دۆلەت مۇداپىئە يەرمەنكىسىدە ئىسرائىلىيەلىك قورال ئىشلەپچىقارغۇچى شىركەتلىرىدىن «ئەلبىت» ۋە «رافائىل» غەززەدىكى رولى سەۋەبىدىن ساقچىلارنىڭ سوئال - سورىقىغا ۋە نامايىشلارغا دۇچ كەلدى.
ئىسرائىلىيە دۆلەت مۇداپىئە شىركەتلىرى بۇ ھەپتە پولشادا ئۆتكۈزۈلگەن MSPO دۆلەت مۇداپىئە يەرمەنكىسىدە بېسىمغا ئۇچرىدى. ساقچىلار شىركەت خىزمەتچىلىرىنى غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۇرۇشىدىكى رولى ھەققىدە سوراق قىلدى.
«يېرۇسالېم پوچتىسى» گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، پولشالىق بىر مۇخبىرنىڭ ئۇلارنىڭ ئۇرۇشقا قاتناشقانلىقى ھەققىدە شىكايەت قىلىشىدىن كېيىن، ئىسرائىلىيە شىركەتلىرىنىڭ بىر قىسىم ۋەكىللىرى ساقچىلار تەرىپىدىن سوراق قىلىشقا چاقىرتىلغان.
سوراق قىلىنغانلار ئارىسىدا «ئەلبىت سىستېم» (Elbit Systems) ۋە «رافائىل ئىلغار مۇداپىئە سىستېمىلىرى» (Rafael Advanced Defense Systems) شىركىتىنىڭ خىزمەتچىلىرىمۇ بار بولۇپ، سوراققا چاقىرىلغان 10 كىشىنىڭ 2 سى چاقىرىلىشتىن بۇرۇن پولشادىن ئايرىلغان.
2-سېنتەبىردىن 5-سېنتەبىرگىچە كىئېلچې شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن يەرمەنكە جەريانىدا، پائالىيەتچىلەر «ئەلبىت سىستېم» شىركىتىنىڭ كۆرگەزمە ئورنىغا سېسىق پۇراقلىق قىزىل بوياق چېچىپ، شىركەتكە نارازىلىق بىلدۈردى.
پائالىيەتچىلەر ئىسرائىلىيە شىركەتلىرىنى «قورالسىز پەلەستىنلىكلەرنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىگە شېرىك بولۇش» بىلەن ئەيىبلەپ، ئۇلارنىڭ يەرمەنكىدىكى مەۋجۇتلۇقىنى «ناتسېست گېرمانىيەسى بىلەن ھەمكارلاشقانغا» ئوخشاتتى.
ساقچىلار بۇ ۋەقەگە مۇناسىۋەتلىك تەكشۈرۈشنىڭ باشلانغانلىقىنى دەلىللىدى.
ئۇيۇشتۇرغۇچىلار تەرىپىدىن ياۋروپادىكى ئەڭ مۇھىم دۆلەت مۇداپىئە سانائىتى ئۇچرىشىشلىرىنىڭ بىرى دەپ تەرىپلەنگەن MSPO يەرمەنكىسىگە نۇرغۇن دۆلەتلەردىن شىركەتلەر، ھەربىي ئەمەلدارلار ۋە ۋەكىللەر ئۆمەكلىرى قاتناشتى. ئىسرائىلىيەدىن قاتناشقانلار ئارىسىدا بولسا «ئەلبىت سىستېم»، «رافائىل»، «ئىسرائىلىيە ئاۋىئاتسىيە-ئالەم سانائىتى» ۋە «Smart Shooter» قاتارلىق شىركەتلەر بار ئىدى.