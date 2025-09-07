خەلقئارا
2 مىنۇت ئوقۇش
چەت ئەلدە ئۆلتۈرۈلگەن ئامېرىكالىقلارنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئالاھىدە ئەلچى تەيىنلەش تەلەپ قىلىندى
ئامېرىكالىق كېڭەش پالاتا ئەزاسى چەت ئەلدە ئۆلتۈرۈلگەن ئامېرىكىلىقلارنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئالاھىدە ئەلچى تەلەپ قىلدى.
چەت ئەلدە ئۆلتۈرۈلگەن ئامېرىكالىقلارنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئالاھىدە ئەلچى تەيىنلەش تەلەپ قىلىندى
چەت ئەلدە ئۆلتۈرۈلگەن ئامېرىكالىقلارنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن ئالاھىدە ئەلچى تەيىنلەش تەلەپ قىلىندى / AA
September 7, 2025

بۇ قانۇن لايىھەسى ئامېرىكىلىقلار چەت ئەلدە ئۆلتۈرۈلگەن ئەھۋال ئاستىدا، مۇستەقىل تەكشۈرۈش، جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتۈرۈش ۋە ئائىلىلەرنى قوللاشنى مەجبۇرىي ھالغا كەلتۈرىدۇ.

ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى مارىيا كانتۋېل شەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ چەت ئەل ئارمىيەلىرى تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈشىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن دائىملىق ئالاھىدە ئەلچى تەيىنلەشنى كۆزدە تۇتىدىغان بىر قانۇن لايىھەسىنى سۇنۇشنى پىلانلاۋاتقانلىقىنى ئېيتتى.

ۋاشىنگتون ئىشتاتىدىن بولغان دېموكراتلار پارتىيەسىنىڭ كېڭەش پالاتا ئەزاسى كانتۋېل 2024-يىلى ئىشغالىيەت ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقتا تېگى تۈرك، ئۆزى ئامېرىكا پۇقراسى كىشىلىك ھۇقۇق پائالىيەتچىسى ئايشەنۇر ئەزگى ئەيگىنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى تىلغا ئالدى.

كانتۋېل ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئۆزى ئوتتۇرىغا قويغان قانۇن لايىھەسى دائىرىسىدە ئالاھىدە ئەلچىنىڭ 2024-يىلدىن بۇيان چەت ئەل ئارمىيەلىرى ياكى ئىستىخبارات ئورگانلىرى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان قەستلەپ ئۆلتۈرۈش ۋەقەلىرىنى تەكشۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

كانتۋېل: «بۇ قانۇن لايىھەسى ئالاھىدە ئەلچىنىڭ ئۆلتۈرۈلگەن پۇقرالارنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا ياردەم ۋە ئۇچۇر بېرىشى، چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرىنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈشى ۋە ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىگە مۇناسىۋەتلىك ئائىلىلەرگە جاۋاب بېرىش ئۈچۈن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئېلىپ بارغان تىرىشچانلىقلىرى توغرىسىدا پارلامېنتقا يىللىق دوكلات سۇنۇشىنى مەجبۇرىي ھالغا كەلتۈرىدۇ» دېدى.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT World - Remembering Aysenur Ezgi Eygi: The struggle for justice continues
تەۋسىيە

26 ياشلىق تۈركىيە-ئامېرىكا قوش دۆلەت پۇقراسى ئايشەنۇر ئەزگى ئەيگى 2024-يىلى 6-سېنتەبىر نابلىسقا يېقىن جايدىكى قانۇنسىز ئولتۇراق رايونلارغا قارشى ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشتا ئىسرائىلىيە قىسىملىرى تەرىپىدىن قەستەن ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى.

كۆرۈنۈشلەر ۋە گۇۋاھچىلارنىڭ بايانلىرى ئەيگىنىڭ ئىسرائىلىيەلىك بىر مەرگەن تەرىپىدىن نىشانغا ئېلىپ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

دەلىللەرنىڭ بارلىقىغا قارىماي، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى دەسلەپكى تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە، ئارمىيەنىڭ تاش ئاتتى دېگەن نامايىشچىلارغا ئوق چىقىرىشى جەريانىدا ئەيگىنىڭ «ۋاسىتىلىق ۋە قەستەن بولمىغان ھالدا» ئوق تېگىش ئېھتىماللىقىنىڭ «يۇقىرى» ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرگەن ئىدى.

كانتۋېل تاشقى ئىشلار ۋە ئەدلىيە مىنىستىرلىكقلىرىنىڭ ھازىرغىچە مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى رەت قىلغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ ئەيگىنىڭ ئۆلۈمى توغرىسىدا تەكشۈرۈش تەلەپ قىلغان باشقا كېڭەش پالاتا ئەزالىرى بىلەن بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

مەنبە:TRT Uyghur
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us