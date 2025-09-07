بۇ قانۇن لايىھەسى ئامېرىكىلىقلار چەت ئەلدە ئۆلتۈرۈلگەن ئەھۋال ئاستىدا، مۇستەقىل تەكشۈرۈش، جاۋابكارلىقنى سۈرۈشتۈرۈش ۋە ئائىلىلەرنى قوللاشنى مەجبۇرىي ھالغا كەلتۈرىدۇ.
ئامېرىكا كېڭەش پالاتا ئەزاسى مارىيا كانتۋېل شەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ چەت ئەل ئارمىيەلىرى تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلۈشىنى تەكشۈرۈش ئۈچۈن دائىملىق ئالاھىدە ئەلچى تەيىنلەشنى كۆزدە تۇتىدىغان بىر قانۇن لايىھەسىنى سۇنۇشنى پىلانلاۋاتقانلىقىنى ئېيتتى.
ۋاشىنگتون ئىشتاتىدىن بولغان دېموكراتلار پارتىيەسىنىڭ كېڭەش پالاتا ئەزاسى كانتۋېل 2024-يىلى ئىشغالىيەت ئاستىدىكى غەربىي قىرغاقتا تېگى تۈرك، ئۆزى ئامېرىكا پۇقراسى كىشىلىك ھۇقۇق پائالىيەتچىسى ئايشەنۇر ئەزگى ئەيگىنىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
كانتۋېل ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئۆزى ئوتتۇرىغا قويغان قانۇن لايىھەسى دائىرىسىدە ئالاھىدە ئەلچىنىڭ 2024-يىلدىن بۇيان چەت ئەل ئارمىيەلىرى ياكى ئىستىخبارات ئورگانلىرى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان قەستلەپ ئۆلتۈرۈش ۋەقەلىرىنى تەكشۈرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
كانتۋېل: «بۇ قانۇن لايىھەسى ئالاھىدە ئەلچىنىڭ ئۆلتۈرۈلگەن پۇقرالارنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا ياردەم ۋە ئۇچۇر بېرىشى، چەت ئەل ھۆكۈمەتلىرىنىڭ جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشتۈرۈشى ۋە ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىگە مۇناسىۋەتلىك ئائىلىلەرگە جاۋاب بېرىش ئۈچۈن ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ ئېلىپ بارغان تىرىشچانلىقلىرى توغرىسىدا پارلامېنتقا يىللىق دوكلات سۇنۇشىنى مەجبۇرىي ھالغا كەلتۈرىدۇ» دېدى.
26 ياشلىق تۈركىيە-ئامېرىكا قوش دۆلەت پۇقراسى ئايشەنۇر ئەزگى ئەيگى 2024-يىلى 6-سېنتەبىر نابلىسقا يېقىن جايدىكى قانۇنسىز ئولتۇراق رايونلارغا قارشى ئۆتكۈزۈلگەن نامايىشتا ئىسرائىلىيە قىسىملىرى تەرىپىدىن قەستەن ئۆلتۈرۈلگەن ئىدى.
كۆرۈنۈشلەر ۋە گۇۋاھچىلارنىڭ بايانلىرى ئەيگىنىڭ ئىسرائىلىيەلىك بىر مەرگەن تەرىپىدىن نىشانغا ئېلىپ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
دەلىللەرنىڭ بارلىقىغا قارىماي، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى دەسلەپكى تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە، ئارمىيەنىڭ تاش ئاتتى دېگەن نامايىشچىلارغا ئوق چىقىرىشى جەريانىدا ئەيگىنىڭ «ۋاسىتىلىق ۋە قەستەن بولمىغان ھالدا» ئوق تېگىش ئېھتىماللىقىنىڭ «يۇقىرى» ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرگەن ئىدى.
كانتۋېل تاشقى ئىشلار ۋە ئەدلىيە مىنىستىرلىكقلىرىنىڭ ھازىرغىچە مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشنى رەت قىلغانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ ئەيگىنىڭ ئۆلۈمى توغرىسىدا تەكشۈرۈش تەلەپ قىلغان باشقا كېڭەش پالاتا ئەزالىرى بىلەن بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.