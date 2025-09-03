رۇسىيەنىڭ دۆلەت ئىگىلىكىدىكى خەۋەر ئاگېنتلىقى «رىئا» نىڭ رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى باياناتچىسى مارىيا زاخاروۋانىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ خەۋەر قىلىشىچە، رۇسىيە بىلەن ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرى ئۇكرائىنادىكى توقۇنۇشقا مۇناسىۋەتلىك داۋاملىشىۋاتقان جىددىي ۋەزىيەتنىڭ كۈلەڭگىسىدە، كېيىنكى قېتىملىق ئىككى تەرەپ سۆھبىتىنى ماسلاشتۇرۇش باسقۇچىدا ئىكەن.
زاخاروۋا «رىئا» خەۋەر ئاگېنتلىقىغا قىلغان سۆزىدە، كىيېۋ ۋە ئۇنىڭ ئىتتىپاقداشلىرىنىڭ ئۇكرائىنادىكى توقۇنۇشنى ھەل قىلىشنى مۇرەسسە قىلىش ئېھتىماللىقىنى رەت قىلغانلىقىنى، شۇڭا، دىپلوماتىك ئىلگىرىلەش ئۈمىدىنىڭ يەنىلا مۈجمەل ھالەتتە تۇرۇۋاتقانلىقىنى قەيت قىلغان.
رۇسىيەنىڭ كىيېۋغا قىلغان ھاۋا ھۇجۇمى
يەنە بىر تەرەپتىن، ئۇكرائىنا ھاۋا ئارمىيەسى باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋە ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتلىرى ھۇجۇملىرىدىن پەخەس بولۇش توغرىسىدا ئاگاھلاندۇرۇش بېرىپ، پۈتۈن مەملىكەت مىقياسىدا ھاۋا ھۇجۇمى سىگنالى چالدى. ھەربىي دائىرىلەر كىيېۋدا رۇسىيەنىڭ ھاۋا ھۇجۇمىنى دەرھال قايتۇرۇش ئۈچۈن ھاۋا مۇداپىئە قىسىملىرىنىڭ ۋەزىپە ئۆتەۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلدى.
كىيېۋ شەھەرلىك ھەربىي ئىشلار ئىدارىسى باشلىقى تىمۇر تكاچېنكو «تېلېگرام» ئالاقە دېتالىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا: «كىيېۋدا ھاۋا مۇداپىئە سىستېمىسى ئىشقا كىرىشتى! ھاۋا ھۇجۇمى ئاگاھلاندۇرۇشى ئاخىرلاشقۇچە پاناھلىنىش ئورۇنلىرىدا تۇرۇشنى داۋاملاشتۇرۇڭلار!» دېدى.
رۇسىيە كەلگۈسىدىكى ئۇكرائىنا سۆھبەتلىرىنى زېمىن ئۈستۈنلۈكىنىڭ ئېتىراپ قىلىنىشى شەرتىگە باغلىدى
رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى سېرگېي لاۋروۋ ئىلگىرى موسكۋانىڭ رۇسىيە بىلەن ئۇكرائىنا ئوتتۇرىسىدىكى سۆھبەتنىڭ داۋاملىشىشىنى كۈتىدىغانلىقىنى، ئەمما «يېڭى زېمىن رېئاللىقى»نىڭ ئېتىراپ قىلىنىشى ۋە يېڭى بىخەتەرلىك كاپالەت سىستېمىلىرىنىڭ بەرپا قىلىنىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەنىدى.
رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ تور بېتىدە ئېلان قىلىنغان بىر ھۆججەتكە ئاساسلانغاندا، لاۋروۋ ھىندونېزىيەنىڭ «كومپاس گېزىتى»نىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا: «تىنچلىقنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك بولۇشى ئۈچۈن، يېڭى چېگرا رېئاللىقى... ئېتىراپ قىلىنىشى ۋە خەلقئارا قانۇن نۇقتىسىدىن تەرتىپكە سېلىنىشى كېرەك» دېگەن.
لاۋروۋ: «رۇسىيە ۋە ئۇكرائىنا ئۈچۈن يېڭى بىر بىخەتەرلىك كاپالەت سىستېمىسى ياۋروئاسىيادىكى باراۋەر ۋە بۆلۈنمەس بىخەتەرلىكنىڭ قىتئەلەر ئارا قۇرۇلمىسىنىڭ ئايرىلماس تەركىبىي قىسمى سۈپىتىدە بەرپا قىلىنىشى كېرەك» دېگەن.
ئۇ موسكۋانىڭ ئۇكرائىنانىڭ شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى — ناتوغا ئەزا بولۇشىغا قارشى تۇرۇشتەك مەيدانىنى ۋاسىتىلىك ھالدا ئىپادىلەپ: «ئۇكرائىنانىڭ بىتەرەپ، ھېچقانداق گۇرۇھقا تەۋە بولمىغان ۋە يادروسىز دۆلەتلىك ئورنىغا كاپالەتلىك قىلىنىشى كېرەك» دېدى.
ئۇكرائىنا كىيېۋنىڭ قايسى ئىتتىپاقلارغا قاتنىشىپ-قاتناشمايدىغانلىقىنى رۇسىيەنىڭ بەلگىلىيەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن بولسا، ناتو رۇسىيەنىڭ 1949-يىلى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ تەھدىتىگە قارشى قۇرۇلغان بۇ ئىتتىپاققا ئەزا بولۇش ئىشىدا ۋېتو ھوقۇقىغا ئىگە بولالمايدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئاۋغۇست ئېيىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا ئالياسكادا پۇتىن بىلەن يۇقىرى دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشى ئۆتكۈزگەن، ئارقىدىن ئۇرۇشنى ئاخىرلاشتۇرۇش تىرىشچانلىقى دائىرىسىدە ئاقسارايدا ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنىسكىي ۋە ياۋروپا ھەمدە ناتونىڭ مۇھىم رەھبەرلىرى بىلەن كۆرۈشكەن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ سەيشەنبە كۈنى رۇسىيە رەھبىرىنىڭ ھەرىكەتلىرىدىن «قاتتىق ئۈمىدسىزلەنگەنلىكى»نى ئېلان قىلدى.
ترامپ يۇقىرى دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشىدىن كېيىن زېلېنىسكىي بىلەن پۇتىننىڭ بىر يەرگە جەم بولۇشىنى كۈتكەنىدى.
زېلېنىسكىي رۇسىيەنىڭ بۇ ئۇچرىشىشقا توسقۇنلۇق قىلىش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلەن تىرىشىۋاتقانلىقىنى ئېيتقان بولسا، رۇسىيە بۇنداق بىر ئۇچرىشىشنىڭ كۈنتەرتىپىنىڭ تېخى تەييار ئەمەسلىكىنى بىلدۈرمەكتە.
شۇنداقتىمۇ، لاۋروۋ رۇسىيە ۋە ئۇكرائىنا ۋەكىللەر ئۆمەكلىرىنىڭ باشلىقلىرىنىڭ بىۋاسىتە ئالاقىنى ساقلاۋاتقانلىقىنى قەيت قىلدى.