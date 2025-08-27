سۈرىيە دۆلەت تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى «ئەلئاخبارىيە» نىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئىسرائىلىيە دەمەشىق يېزىلىرىدىكى سۈرىيە ئارمىيەسى بازىلىرىنى ھۇجۇم نىشانى قىلغان.
سۈرىيە دۆلەت تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى «ئەلئاخبارىيە» نىڭ خەۋەر قىلىشىچە، ئىسرائىلىيە دەمەشىقنىڭ جەنۇبىدىكى «ئەلكىسۋە» كەنتىگە يېقىن جايدا ئېلىپ بارغان ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان ھۇجۇملىرىدا ئالتە سۈرىيە ئارمىيەسى خادىمىنى ئۆلتۈرگەن.
تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى سەيشەنبە كۈنى ئىسرائىلىيەگە تەۋە ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلانلارنىڭ دەمەشى يېزىلىرىدىكى سۈرىيە ئارمىيەسى بازىلىرىنى ھۇجۇم نىشانى قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى.
ئۆتكەن يىلى 12-ئايدا بەششار ئەسەد ھاكىمىيىتى يىقىلغاندىن كېيىن، ئىسرائىلىيە سۈرىيە مىقياسىدا ھەربىي بازىلارنى ۋە ئەسلىھەلەرنى نىشان قىلغان يۈزلىگەن ھۇجۇمنى ئېلىپ باردى. بۇ نىشانلار ئۇرۇش ئايروپىلانلىرى، باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىستېمىلىرى ۋە ھاۋا مۇداپىئە ئەسلىھەلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالاتتى.
ئىسرائىلىيە يەنە 1974-يىلى سۈرىيە بىلەن تۈزۈلگەن «ئايرىلىش كېلىشىمى» گە خىلاپلىق قىلىپ، سۈرىيەنىڭ گولان ئېگىزلىكىدىكى قورالسىزلاندۇرۇلغان ئارىلىق رايونغا قاراتقان ئىشغالىيىتىنى كېڭەيتتى.
تەخمىنەن 25 يىل سۈرىيەنىڭ رەھبىرى بولغان ئەسەد 12-ئايدا رۇسىيەگە قېچىپ، 1963-يىلىدىن بۇيان ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈپ كەلگەن بائاس پارتىيەسى ھاكىمىيىتى ئاخىرلاشقان ئىدى.
1-ئايدا سۈرىيەدە ئەھمەد ئەلشارائا باشچىلىقىدا يېڭى بىر ئۆتكۈنچى ھۆكۈمەت قۇرۇلدى.