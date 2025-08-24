خەلقئارا
2 مىنۇت ئوقۇش
شىمالىي كورېيە «يېڭى» ھاۋا مۇداپىئە باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىنى سىناق قىلدى
شىمالىي كورېيەنىڭ رەسمىي خەۋەر ئاگېنتلىقى KCNA يېڭى باشقۇرۇلىدىغان بومبىلار ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بەرمەي، پەقەت «ئوخشىشى يوق بىر تېخنىكا» دېگەن ئىبارىنى قوللاندى، ئەمما سىناقنىڭ قەيەردە ئېلىپ بېرىلغانلىقىنى ئاشكارىلىمىدى.
شىمالىي كورېيە «يېڭى» ھاۋا مۇداپىئە باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىنى سىناق قىلدى
شىمالىي كورېيە «يېڭى» ھاۋا مۇداپىئە باشقۇرۇلىدىغان بومبىلىرىنى سىناق قىلدى / AP
August 24, 2025

دۆلەت خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ يەكشەنبە كۈنى بەرگەن باياناتىغا ئاساسلانغاندا، شىمالىي كورېيە رەھبىرى كىم جوڭئۇن، پيوڭياڭنىڭ سېئۇلنى چېگرادا جىددىيچىلىكنى كۈچەيتىش بىلەن ئەيىبلىشىدىن كېيىن، ئىككى «يېڭى» ھاۋا مۇداپىئە باشقۇرۇلىدىغان بومبىسىنىڭ سىناق قىلىنىشىغا نازارەتچىلىك قىلغان.

باياناتتا، شەنبە كۈنى ئېلىپ بېرىلغان سىناق ئېتىشىنىڭ ئىككى يېڭى باشقۇرۇلىدىغان بومبا قورال سىستېمىسىنىڭ «ئۈستۈن جەڭگىۋارلىق ئىقتىدارىغا» ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىغانلىقى بىلدۈرۈلدى.

KCNA نىڭ خەۋىرىدە يېڭى باشقۇرۇلىدىغان بومبىلار ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلمەي، پەقەت «خىزمەت ۋە ئىنكاس قايتۇرۇش ھالىتىنىڭ ئۆزگىچە ۋە ئالاھىدە بىر تېخنىكا بىلەن سەپلەنگەنلىكى» ئىپادىلەندى. سىناقنىڭ قەيەردە ئېلىپ بېرىلغانلىقى توغرىسىدىمۇ ھېچقانداق ئۇچۇر بېرىلمىدى.

KCNA مۇنداق دېدى: «بۇ ئېتىش، بولۇپمۇ ئىككى تۈرلۈك ئوقنىڭ تېخنىكىلىق ئالاھىدىلىكلىرىنىڭ ھەر خىل ھاۋا نىشانلىرىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئىنتايىن مۇۋاپىق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى»

«ناھايىتى ئېغىر بىر باشلىنىش»

تەۋسىيە

جەنۇبىي كورېيە ئارمىيەسى شەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، سەيشەنبە كۈنى ئىككى دۆلەتنى ئايرىپ تۇرىدىغان ئېغىر قوراللار بىلەن قوراللانغان ئارىلىق رايوندىن قىسقا بىر مۇددەت ئۆتۈپ كەتكەن بىر قانچە شىمالىي كورېيە ئەسكىرىگە ئاگاھلاندۇرۇش ئوقى ئاتقانلىقىنى بىلدۈردى.

پيوڭياڭنىڭ دۆلەت تاراتقۇلىرى، ئارمىيە گېنېرال-لېيتېنانتى كو جوڭچولنىڭ بۇ ۋەقەنى «پىلانلىق ۋە قەستەن قىلىنغان بىر ئىغۋاگەرچىلىك» دەپ تەسۋىرلىگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى.

كو مۇنداق دېدى: «بۇ، نۇرغۇنلىغان كۈچلەر ئورۇنلاشتۇرۇلغان جەنۇبىي چېگرا رايونىدىكى ۋەزىيەتنى كونترول قىلغىلى بولمايدىغان بىر باسقۇچقا ئىتتىرىدىغان ناھايىتى ئېغىر بىر باشلىنىشتۇر».

جەنۇبىي كورېيەنىڭ يېڭى رەھبىرى لى جېميوڭ، يادرو قورالىغا ئىگە شىمال بىلەن تېخىمۇ يېقىن مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى نىشان قىلىدىغانلىقىنى ۋە «ھەربىي ئىشەنچ» بەرپا قىلىشقا ۋەدە بەرگەنلىكىنى ئىپادىلىگەن ئىدى. ئەمما پيوڭياڭ، سېئۇل بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ياخشىلاش نىيىتىنىڭ يوقلۇقىنى بىلدۈرگەن.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - Kim's visit reveals North Korea's uranium enrichment plant for first time
مەنبە:TRT Global
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us