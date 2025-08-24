دۆلەت خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ يەكشەنبە كۈنى بەرگەن باياناتىغا ئاساسلانغاندا، شىمالىي كورېيە رەھبىرى كىم جوڭئۇن، پيوڭياڭنىڭ سېئۇلنى چېگرادا جىددىيچىلىكنى كۈچەيتىش بىلەن ئەيىبلىشىدىن كېيىن، ئىككى «يېڭى» ھاۋا مۇداپىئە باشقۇرۇلىدىغان بومبىسىنىڭ سىناق قىلىنىشىغا نازارەتچىلىك قىلغان.
باياناتتا، شەنبە كۈنى ئېلىپ بېرىلغان سىناق ئېتىشىنىڭ ئىككى يېڭى باشقۇرۇلىدىغان بومبا قورال سىستېمىسىنىڭ «ئۈستۈن جەڭگىۋارلىق ئىقتىدارىغا» ئىگە ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىغانلىقى بىلدۈرۈلدى.
KCNA نىڭ خەۋىرىدە يېڭى باشقۇرۇلىدىغان بومبىلار ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلمەي، پەقەت «خىزمەت ۋە ئىنكاس قايتۇرۇش ھالىتىنىڭ ئۆزگىچە ۋە ئالاھىدە بىر تېخنىكا بىلەن سەپلەنگەنلىكى» ئىپادىلەندى. سىناقنىڭ قەيەردە ئېلىپ بېرىلغانلىقى توغرىسىدىمۇ ھېچقانداق ئۇچۇر بېرىلمىدى.
KCNA مۇنداق دېدى: «بۇ ئېتىش، بولۇپمۇ ئىككى تۈرلۈك ئوقنىڭ تېخنىكىلىق ئالاھىدىلىكلىرىنىڭ ھەر خىل ھاۋا نىشانلىرىنى يوقىتىش ئۈچۈن ئىنتايىن مۇۋاپىق ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىدى»
«ناھايىتى ئېغىر بىر باشلىنىش»
جەنۇبىي كورېيە ئارمىيەسى شەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، سەيشەنبە كۈنى ئىككى دۆلەتنى ئايرىپ تۇرىدىغان ئېغىر قوراللار بىلەن قوراللانغان ئارىلىق رايوندىن قىسقا بىر مۇددەت ئۆتۈپ كەتكەن بىر قانچە شىمالىي كورېيە ئەسكىرىگە ئاگاھلاندۇرۇش ئوقى ئاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
پيوڭياڭنىڭ دۆلەت تاراتقۇلىرى، ئارمىيە گېنېرال-لېيتېنانتى كو جوڭچولنىڭ بۇ ۋەقەنى «پىلانلىق ۋە قەستەن قىلىنغان بىر ئىغۋاگەرچىلىك» دەپ تەسۋىرلىگەنلىكىنى خەۋەر قىلدى.
كو مۇنداق دېدى: «بۇ، نۇرغۇنلىغان كۈچلەر ئورۇنلاشتۇرۇلغان جەنۇبىي چېگرا رايونىدىكى ۋەزىيەتنى كونترول قىلغىلى بولمايدىغان بىر باسقۇچقا ئىتتىرىدىغان ناھايىتى ئېغىر بىر باشلىنىشتۇر».
جەنۇبىي كورېيەنىڭ يېڭى رەھبىرى لى جېميوڭ، يادرو قورالىغا ئىگە شىمال بىلەن تېخىمۇ يېقىن مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى نىشان قىلىدىغانلىقىنى ۋە «ھەربىي ئىشەنچ» بەرپا قىلىشقا ۋەدە بەرگەنلىكىنى ئىپادىلىگەن ئىدى. ئەمما پيوڭياڭ، سېئۇل بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ياخشىلاش نىيىتىنىڭ يوقلۇقىنى بىلدۈرگەن.