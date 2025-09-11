Polsha Belarus va Ukraina bilan sharqiy chegaralari bo'ylab havo harakati cheklovlarini joriy qildi, bunga 10-sentabr kuni Rossiya dronlarining havo hududiga bir necha bor kirib kelgani sabab bo'ldi, deb e'lon qildi Qurolli Kuchlar Operatsion Qo'mondonligi payshanba kuni.
Polsha Havo Navigatsiyasi Agentligi ma'lum qilishicha, chorshanba kuni kechqurun kuchga kirgan ushbu cheklovlar 9-dekabrgacha amal qiladi, deb xabar berdi TVP World.
“Quyosh botishidan to quyosh chiqishigacha har qanday parvozlar taqiqlanadi, faqat harbiy samolyotlar bundan mustasno,” deyiladi bayonotda. Shuningdek, EP R129 hududida fuqarolik uchuvchisiz uchish qurilmalari kun davomida taqiqlangan.
Bu qaror Polsha NATO samolyotlari yordamida Rossiya dronlarini urib tushirganidan bir kun keyin qabul qilindi. Bu NATO a'zosi birinchi marta Rossiyaning Ukraina urushi davomida o'q uzgan holati sifatida qayd etildi.
Rossiya Mudofaa vazirligi o'z dronlari G'arbiy Ukrainadagi harbiy nishonlarga keng ko'lamli zarba berganini, ammo Polsha hududini nishonga olish niyati bo'lmaganini ta'kidladi.
Katta harbiy kuch joylashtirish
Rossiya-Belarusning 12-sentabrda boshlanadigan Zapad harbiy mashg'ulotlariga javoban, Polsha sharqiy chegarasiga taxminan 40,000 askar joylashtirishni rejalashtirmoqda, bu hozirgi 10,000 askardan sezilarli darajada ko'p.
“Zapad-2025 mashg'ulotlariga munosib javob berish uchun Polsha va NATO askarlari zarur,” dedi Mudofaa vaziri o'rinbosari Cezary Tomczyk, ushbu mashg'ulotlarni “hujumkor xarakterga ega” deb ta'riflab.
Polshaning iltimosiga binoan, BMT Xavfsizlik Kengashi uning havo hududining buzilishi masalasini muhokama qilish uchun favqulodda yig'ilish o'tkazadi.