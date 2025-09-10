SIYOSAT
Tramp: Netanyaxuning yakka o‘zi Qatarga hujum qilishga qaror qildi
AQSh prezidentining maxsus vakili Dohani juda kech ogohlantirgan, Qatar esa hujumni suverenitetning buzilishi sifatida qoralagan.
10 сентябр 2025

AQSh Prezidenti Donald Trampning aytishicha, Isroilning Qatarga hujumi Vashington emas, balki Bosh vazir Benyamin Netanyaxu tomonidan buyurilgan.

“Bu qarorni Bosh vazir Netanyaxu qabul qildi, bu mening qarorim emas edi,” deb yozdi Tramp Truth Social’da.

“Men darhol maxsus vakil Stiv Vitkoffga Qatarliklarni yaqinlashib kelayotgan hujum haqida xabardor qilishni buyurdim, u buni amalga oshirdi, ammo, afsuski, hujumni to‘xtatish uchun kech bo‘ldi,” deya qo‘shimcha qildi u.

Qatarning Tashqi ishlar vazirligi Oq uyning oldindan xabar berilgani haqidagi da’volarini rad etdi va AQSh xabari faqat portlashlar boshlanganidan keyin yetib kelganini aytdi.

Doha bu hujumni “xalqaro huquqning ochiqdan-ochiq buzilishi” va uning suvereniteti hamda xavfsizligiga tahdid sifatida qoraladi.

Tramp hujumdan keyin Netanyaxu bilan gaplashganini va Isroil yetakchisi unga “tinchlik o‘rnatmoqchi” ekanini aytganini bildirdi.

Shuningdek, Tramp Qatarning Amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Tani bilan bog‘lanib, bunday voqea qayta takrorlanmasligiga ishontirgan.

“Qatarning ichida, AQShning yaqin ittifoqchisi va suveren davlat bo‘lgan mamlakatda bir tomonlama bombardimon qilish, tinchlik o‘rnatish uchun biz bilan birga jasorat bilan ishlayotgan davlatga nisbatan bu harakat Isroil yoki Amerikaga foyda keltirmaydi,” deb yozdi Tramp, Oq uy matbuot kotibi Karolin Leavittning oldingi bayonotlarini takrorlab.

Tramp Davlat kotibi Marko Rubioga Qatarning Mudofaa hamkorligi bo‘yicha kelishuvni yakunlashni buyurganini va bu orqali Vashingtonning ushbu voqeaga qaramay aloqalarni mustahkamlash niyatini bildirganini aytdi.

