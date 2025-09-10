DUNYO
Isroil Qatarda Hamas rahbarlariga hujum qildi
Qatar hukumati Dohadagi Hamas siyosiy byurosining a’zolari yashagan joylarga qilingan Isroilning “qo‘rqoqona” zarbalarini qoraladi.
Doha shahrida bir nechta portlash ovozlaridan keyin tutun ko'tarildi. / Reuters
10 сентябр 2025

Isroil Hamasning yuqori rahbariyatini nishonga olgan hujumni amalga oshirganini tasdiqladi, Reuters xabar berdi, ammo hujum joyi haqida aniq ma’lumot bermadi.

Isroillik yuqori martabali rasmiy mahalliy OAVga bergan intervyusida hujum Hamas rahbari Xalil al-Hayya va yuqori martabali rasmiy Zohir Jabareenga qaratilganini aytdi.

Hamas rahbari Xalil al-Hayyaning o‘g‘li va uning ofis direktori Isroilning Dohaga qilgan hujumida halok bo‘ldi, dedi guruhning yuqori martabali a’zosi Suhayl al-Hindi Al Jazeeraga.

Hamas rahbariyat delegatsiyasi Dohadagi hujumdan omon qoldi, dedi guruhning yuqori martabali yetakchisi Al Jazeeraga.

Isroil rasmiylari ham Reutersga bergan ma’lumotida hujum Qatardagi Hamas rahbarlariga qaratilganini aytishdi.

Hamas manbasiga tayanib, Al Jazeera TV xabar berishicha, guruhning muzokaralar jamoasi Dohada AQSh Prezidenti Donald Trampning so‘nggi sulh taklifini muhokama qilayotgan paytda nishonga olingan.

Qatar bu hujumni "qo‘rqoqona" deb atab, Isroilning uning hududiga qilgan hujumini keskin qoraladi va bu harakatni "xalqaro qonunlarning ochiqdan-ochiq buzilishi" deb baholadi. Shuningdek, voqea yuzasidan "eng yuqori darajada" tergov olib borilayotganini ma’lum qildi.

Bu orada, Isroilning Channel 12 telekanali bir isroillik rasmiyga tayanib, Tramp Qatardagi Hamas rahbariyatiga qarshi operatsiyaga "yashil chiroq" berganini xabar qildi. Rasmiyning qo‘shimcha qilishicha, hujumdan oldin Vashingtonga xabar berilgan.

Bu voqea hali rivojlanmoqda.

