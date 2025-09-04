AQSh Prezidenti Donald Tramp Rossiya va Ukraina o‘rtasida tinchlik kelishuviga erishish borasidagi sa’y-harakatlarini davom ettirishga sodiq ekanligini aytdi, garchi Rossiya Prezidenti Vladimir Putin va Ukraina Prezidenti Volodimir Zelenskiy o‘rtasidagi yuzma-yuz muzokaralar istiqboli noaniqlashib borayotgan bo‘lsa ham, CBS News payshanba kuni xabar berdi.
“Men bu vaziyatni kuzatyapman, ko‘ryapman va Prezident Putin hamda Prezident Zelenskiy bilan bu haqda gaplashyapman,” dedi Tramp chorshanba kuni CBS News bilan telefon orqali suhbatda.
“Nimadir sodir bo‘ladi, lekin ular hali tayyor emas. Lekin nimadir bo‘ladi. Biz buni amalga oshiramiz,” dedi u.
Tramp chorshanba kuni Ukraina urushi bo‘yicha muzokaralar o‘tkazishni rejalashtirayotganini aytdi, uning avgust oyida Alyaskada Putin bilan uchrashuvi muhim natijaga olib kelmagan edi. Oq uy rasmiysi Tramp payshanba kuni Zelenskiy bilan telefon orqali gaplashishi kutilayotganini ma’lum qildi.
“Rossiya Ukraina hududiga har qanday shaklda xorijiy qo‘shinlarning joylashtirilishini muhokama qilmaydi, bu xavfsizlikni buzuvchi va qabul qilib bo‘lmaydigan harakat,” dedi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova mamlakatning uzoq sharqida bo‘lib o‘tgan iqtisodiy forumda.
Shu bilan birga, Rossiya Zelenskiy bilan bo‘lib o‘tadigan Yevropa muzokaralari oldidan o‘z pozitsiyasini qat’iylashtirayotganini ko‘rsatdi va Ukraina hududiga xorijiy qo‘shinlarning joylashtirilishini “hech qanday shaklda” ko‘rib chiqmasligini ma’lum qildi, dedi Zaxarova.
Ukrainaning xavfsizlik kafolatlari
Shu bilan bog‘liq bayonotda Moskva Kiyevning Yevropa ittifoqi ittifoqchilaridan xavfsizlik kafolatlari olishga intilishini tanqid qilib, buni mintaqaviy barqarorlikka tahdid deb atadi. Zaxarova taklif etilgan kafolatlarni “terrorga tayanch” va “Yevropa qit’asiga xavf kafolatlari” deb ta’rifladi.
Putin chorshanba kuni Zelenskiy Moskvaga kelgan taqdirda u bilan uchrashishga tayyor ekanligini, ammo bunday uchrashuv yaxshi tayyorlangan va aniq natijalarga olib keladigan bo‘lishi kerakligini aytdi. Ukrainaning tashqi ishlar vaziri bunday uchrashuv uchun Moskva joy sifatida taklif qilinishini rad etdi.
Tramp CBS News ga Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi qon to‘kilishdan norozi ekanligini, lekin tinchlik kelishuviga erishish uchun harakat qilishda davom etishini aytdi.
“Menimcha, biz buni tartibga solamiz. Rostini aytsam, Rossiya masalasi boshida osonroq bo‘ladi deb o‘ylagandim, lekin bu boshqa masalalarga qaraganda biroz qiyinroq bo‘lib chiqdi,” dedi u.
Tramp Rossiyaning 2022-yil fevralida Ukrainaga qarshi keng ko‘lamli harbiy hujumi boshlanganidan beri janglarni to‘xtata olmaganidan hafsalasi pir bo‘lganini, u dastlab prezidentlikka kelganida bu mojaroni tezda tugatishga qodir bo‘laman deb o‘ylaganini ta’kidladi.