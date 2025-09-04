Drop Site News xabar berishicha, Google hukumat xabarini tarqatish va G'azodagi gumanitar inqirozni kamaytirish uchun Isroil Bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning idorasi bilan olti oylik 45 million dollarlik shartnoma uchun ishlamoqda.
Hisobotga ko‘ra, iyun oyi oxirida imzolangan shartnoma Google’ni Netanyaxuning jamoatchilik bilan aloqalar strategiyasini qo‘llab-quvvatlovchi “asosiy tashkilot” sifatida belgilaydi.
Kampaniya 2-mart kuni Isroil oziq-ovqat, dori-darmon, yoqilg‘i va boshqa insonparvarlik yordamlarining G‘azoga kirishini to‘sib qo‘yganidan bir necha kun o‘tib boshlangan edi. Qonunchilar hukumatning bu qarorga sabab bo‘lishi mumkin bo‘lgan jamoatchilik noroziligiga tayyormi yoki yo‘qmi, degan savolni berishdi. O'shanda Isroil armiyasi vakili rasmiylar "ochlik yo'qligini ko'rsatish va ma'lumotlarni taqdim etish uchun" raqamli kampaniyani boshlashi mumkinligini aytdi.
O'shandan beri G'azoda ochlik yo'q, degan hukumat reklamalari keng tarqaldi. Isroil Tashqi ishlar vazirligining "G'azoda oziq-ovqat bor. Aksincha har qanday da'vo yolg'ondir" deb yozilgan YouTube videosi 6 milliondan ortiq ko'rildi, asosan pulli reklamalar tomonidan qo'llab-quvvatlandi.
Hisobotga ko‘ra, bu reklamalar YouTube va Google’ning Display & Video 360 platformasi orqali boshqariladi va hukumat hujjatlarida “hasbara” deb ta’riflanadi.
Bu ibroniycha atama ko'pincha "targ'ibot" deb tarjima qilinadi. Yozuvlarga ko'ra, Isroil AQShda joylashgan X ijtimoiy media kompaniyasi reklamalari uchun 3 million dollar va Outbrain/Teads frantsuz-isroil platformasida 2,1 million dollar sarflagan.
Shunga o'xshash usullar
WIRED jurnali, shuningdek, o'tgan yili Google orqali Isroil hukumatining BMT va G'azo hukumatini obro'sizlantirishga qaratilgan reklamalarini fosh qildi.
Iyul oyida Google Ads Shaffoflik Markazida e'lon qilingan Isroil hukumati reklama agentligida BMT G'azoga yordam yetkazilishini "qasddan sabotaj qilgani" va BMTning gumanitar ishlarini chetlab o'tish uchun tashkil etilgan AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlangan bahsli G'azo Gumanitar Jamg'armasi (GHF) ni olqishlagani aytilgan, ammo "tuzoqlikda" ayblangan. Xuddi shu tarkibga ega yana bir reklama iyun oyida paydo bo'ldi.
G'azo Sog'liqni saqlash vazirligi seshanba kuni ma'lum qilishicha, avgust oyida G'azoda 185 kishi, jumladan, 12 bola ochlikdan vafot etgan, bu Isroil hududiga qariyb ikki yil oldin urush boshlaganidan beri eng yuqori oylik qurbon bo'lgan.
Vazirlik, o'limlarning 70 nafarining BMT tomonidan qo'llab-quvvatlangan ochlik monitoringi tizimi bo'lgan Integratsiyalashgan Oziq-ovqat xavfsizligi bosqich tasnifi (IPC) o'tgan oy G'azoni ocharchilik zonasi deb e'lon qilganidan keyin sodir bo'lganini qayd etdi.
Sog‘liqni saqlash xodimlarining ma’lum qilishicha, 55 ming homilador va emizikli ayol, shuningdek, besh yoshgacha bo‘lgan 43 ming bola ochlikdan nobud bo‘lgan.
