PKK/YPG terror tashkiloti Suriyada tinch aholini nishonga olmoqda
Al-Qayyariyadagi hujumda bir tinch fuqaro halok bo‘ldi, bir oilaning ikki a’zosi yaralandi. Jarohatlanganlar yaqin atrofdagi shifoxonalarga yetkazilgan.
PKK/YPG terror tashkiloti Suriyada tinch aholini nishonga olmoqda
Terrorchilik tashkiloti kelishuvni bir necha marta buzgan. / Reuters
11 сентябр 2025

Suriya Demokratik Kuchlari (SDK) nomi bilan faoliyat yuritgan PKK/YPG terror tashkiloti chorshanba kuni Suriyada tinch aholini nishonga olib, bir kishini o’ldirgan, bir oiladan ikki nafarini yaralagan.

Suriya Arab Axborot Agentligi (SANA)ning xabar berishicha, SDK Halabning sharqiy qishloqlaridagi Al-Xafsa shahri atrofini minomyotdan otish bilan nishonga olgan va Manbij qishlog'idagi Al-Qayyariya qishlog'idagi uylarga ham hujum qilgan.

 Bu keskinlashuv Suriya prezidenti Ahmad Shara va PKK/YPGning yuqori martabali yetakchisi Ferhat Abdi Shahin o‘rtasida Suriya shimoli-sharqidagi fuqarolik va harbiy muassasalarni davlat boshqaruviga birlashtirish, Suriya hududi birligini tasdiqlash va bo‘linish bo‘yicha har qanday rejalarni rad etish to‘g‘risida 10 mart kuni imzolangan kelishuv ortidan sodir bo‘ldi.

Biroq, tashkilot ushbu shartnomani bir necha bor buzgan. Suriya hukumati 2024-yilning 8-dekabrida Bashar al-Assad rejimi 24 yillik hokimiyatdan so‘ng ag‘darilganidan buyon mamlakatda xavfsizlikni ta’minlash uchun jadal sa’y-harakatlar olib bormoqda.

