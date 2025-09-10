DUNYO
1 daqiqa o'qish
Yevropa Ittifoqi 150 milliard yevro miqdorida mudofaa fondini tashkil etdi
Polsha Respublikasi 43,7 milliard yevro bilan eng katta ulushga ega bo'ldi.
Yevropa Ittifoqi 150 milliard yevro miqdorida mudofaa fondini tashkil etdi
Polsha €43,7 milliard yevro bilan eng katta ulushni oladi. / AA
10 сентябр 2025

Yevropa Komissiyasi yangi “Yevropa xavfsizligi uchun harakat (SAFE)” dasturi doirasida mudofaa tayyorgarligini kuchaytirish maqsadida 150 milliard yevro (taxminan $175.6 milliard) miqdoridagi mudofaa fondining dastlabki taqsimotini e’lon qildi.

Komissiyaning ma’lumotiga ko‘ra, ushbu mablag‘ni olish uchun 19 a’zo davlat murojaat qilgan va mablag‘lar oldindan belgilangan taqsimot tizimi asosida taqsimlanadi. Yakuniy miqdor har bir davlatning mudofaa loyihalari va tayyorgarlik darajasiga bog‘liq bo‘ladi.

Polsha eng katta ulushni – 43.7 milliard yevroni oladi. Keyingi o‘rinlarda Ruminiya (€16.68 milliard), Fransiya va Vengriya (€16.21 milliarddan), Italiya (€14.9 milliard), Belgiya (€8.34 milliard), Litva (€6.37 milliard), Portugaliya (€5.84 milliard) va Latviya (€5.68 milliard) turibdi.

Boshqa taqsimotlar quyidagicha: Bolgariya (€3.26 milliard), Estoniya (€2.66 milliard), Slovakiya (€2.31 milliard), Chexiya (€2.06 milliard), Xorvatiya (€1.7 milliard), Kiprning Grek ma’muriyati (€1.18 milliard), Ispaniya va Finlyandiya (€1 milliard), Gretsiya (€787 million) va Daniya (€46.7 million).

Tavsiya etiladi

SAFE dasturi Yevropa Ittifoqi yetakchilari tomonidan may oyida qabul qilingan bo‘lib, u mudofaa xaridlarini tezlashtirish uchun uzoq muddatli va arzon foizli kreditlar taqdim etadi.

Bu dastur Yevropa Komissiyasining “ReArm Europe Plan/Readiness 2030” rejasi doirasiga kiradi va 800 milliard yevrodan ortiq mudofaa xarajatlarini safarbar qilishni maqsad qilgan.

Mazkur kreditlar faqat Yevropa Ittifoqi a’zo davlatlariga taqdim etiladi, ammo Ukraina va EEA-EFTA davlatlari ham ushbu dastur doirasida birgalikda xarid qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Boxabar bo'ling!
Sun'iy intellekt ishga qabul qilishda qanday ro'y o'ynaydi?
Matcha – shifobaxsh yapon choyi
Shokoladning achchiq hikoyasi
Netanyaxuning Isroil sud tizimini qayta tiklashga urinishi ortidagi haqiqat
Datchada cho‘kkan kema 17 - asrdagi dengizchilik tarixini yoritib bermoqda
Parijdagi Luvr muzeyi rekonstruksiya qilinadi
Turk seriallari dunyoning Turkiya haqidagi tasavvurini o'zgartirmoqda
Coupes - coupes: Chadning fransuz qatliomidagi azoblari
Rimda Turkiyaning Go’beklitepa antik xazinalari namoyish etilmoqda
Zelenskiy AQSh bilan foydali qazilmalar bo‘yicha kelishuvga erishmoqchi
"Men shunchaki o‘lishni istadim"-deydi omon qolgan mahbuslardan biri Muhammad al-Muhammad
Olimlar Gʻazoda oʻt ochishni toʻxtatishga chaqirgan ochiq maktubni imzoladi
Trampning G'azo haqidagi videosi internetda global norozilikka sabab bo'ldi
BMT: G‘arbiy Sohil urush hududiga aylanmoqda
Chilida favqulodda holat e’lon qilindi
TRT Globalni kuzatib boring. Fikr-mulohazalaringizni baham ko'ring!
Contact us