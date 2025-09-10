Yevropa Komissiyasi yangi “Yevropa xavfsizligi uchun harakat (SAFE)” dasturi doirasida mudofaa tayyorgarligini kuchaytirish maqsadida 150 milliard yevro (taxminan $175.6 milliard) miqdoridagi mudofaa fondining dastlabki taqsimotini e’lon qildi.
Komissiyaning ma’lumotiga ko‘ra, ushbu mablag‘ni olish uchun 19 a’zo davlat murojaat qilgan va mablag‘lar oldindan belgilangan taqsimot tizimi asosida taqsimlanadi. Yakuniy miqdor har bir davlatning mudofaa loyihalari va tayyorgarlik darajasiga bog‘liq bo‘ladi.
Polsha eng katta ulushni – 43.7 milliard yevroni oladi. Keyingi o‘rinlarda Ruminiya (€16.68 milliard), Fransiya va Vengriya (€16.21 milliarddan), Italiya (€14.9 milliard), Belgiya (€8.34 milliard), Litva (€6.37 milliard), Portugaliya (€5.84 milliard) va Latviya (€5.68 milliard) turibdi.
Boshqa taqsimotlar quyidagicha: Bolgariya (€3.26 milliard), Estoniya (€2.66 milliard), Slovakiya (€2.31 milliard), Chexiya (€2.06 milliard), Xorvatiya (€1.7 milliard), Kiprning Grek ma’muriyati (€1.18 milliard), Ispaniya va Finlyandiya (€1 milliard), Gretsiya (€787 million) va Daniya (€46.7 million).
SAFE dasturi Yevropa Ittifoqi yetakchilari tomonidan may oyida qabul qilingan bo‘lib, u mudofaa xaridlarini tezlashtirish uchun uzoq muddatli va arzon foizli kreditlar taqdim etadi.
Bu dastur Yevropa Komissiyasining “ReArm Europe Plan/Readiness 2030” rejasi doirasiga kiradi va 800 milliard yevrodan ortiq mudofaa xarajatlarini safarbar qilishni maqsad qilgan.
Mazkur kreditlar faqat Yevropa Ittifoqi a’zo davlatlariga taqdim etiladi, ammo Ukraina va EEA-EFTA davlatlari ham ushbu dastur doirasida birgalikda xarid qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi.