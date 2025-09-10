Polsha Rossiya tomonidan Ukrainaga qaratilgan hujumlar davomida o‘z havo hududini bir necha bor buzgan dron turidagi obyektlarni urib tushirganini ma’lum qildi.
“Bugungi kunda Rossiya Federatsiyasining Ukraina hududiga qilgan hujumi natijasida dron turidagi obyektlar tomonidan Polsha havo hududining misli ko‘rilmagan buzilishi sodir bo‘ldi,” deb yozdi Polsha Qurolli Kuchlari Operatsion Qo‘mondonligi chorshanba kuni X ijtimoiy tarmog‘ida.
Qo‘mondonlik bu harakat “mamlakat uchun haqiqiy xavf tug‘dirganini” va Polsha kuchlari bu obyektlarga qarshi qurol ishlatganini ta’kidladi.
Polsha va ittifoqchi radarlar bir necha o‘nlab obyektlarni kuzatgan, va havo hududini buzgan ba’zi uchuvchisiz uchish apparatlari (UAV) xavf tug‘dirishi mumkin bo‘lib, ular urib tushirilgan.
Hokimiyat eng xavfli hududlar — Podlaskie, Mazovetskie va Lyubelskie viloyatlarida yashovchi aholiga harbiy operatsiyalar davomida uyda qolishni buyurdi.
“Biz harbiy operatsiyalar davom etayotganini ta’kidlaymiz va odamlarni uyda qolishga chaqiramiz,” deyiladi xabarda.
Urib tushirilgan dronlarni qidirish
Polsha Bosh vaziri Donald Tusk operatsiya davom etayotganini va armiya obyektlarga qarshi qurol ishlatayotganini tasdiqladi.
U Prezident Karol Navrotskiy va Mudofaa vaziri Vladislav Kosinyak-Kamish bilan doimiy aloqada ekanini aytdi.
Tusk NATO Bosh kotibi Mark Ruttega ham vaziyat va havo hududini buzgan obyektlarga qarshi ko‘rilgan choralar haqida ma’lumot berganini bildirdi.
Kosinyak-Kamish Polsha NATO qo‘mondonligi bilan doimiy aloqada ekanini aytdi. U hududda urib tushirilgan dronlarni qidirish uchun Hududiy Mudofaa Kuchlari safarbar qilinganini ma’lum qildi.
Aeroportlar yopildi
Polsha xavfsizlik vaziyati tufayli Varshava Xalqaro, Modlin, Lyublin va Jeshuv-Yasionka kabi yirik aeroportlarni yopdi.
Aviatsiya xabarnomalari operatsiyalar davomida aeroportlarning yopilganini tasdiqladi.
Tusk havo hududi buzilishlariga qarshi “keskin choralar” ko‘rilishini va Polsha bunday provokatsiyalarga “juda qat’iy javob” berishini va’da qilgan edi.
Dron turar joy binosiga urildi
Polshaning sharqidagi Vyryki shahrida dron turar joy binosiga urilgan, ammo hech kim jarohatlanmagan, deb xabar berdi xususiy Polsat News telekanali mahalliy politsiyaga tayanib.
Rossiyaga ham hujum qilindi
Rossiya havo mudofaa bo‘linmalari 122 ta Ukraina dronini bir kechada yo‘q qilganini RIA axborot agentligi chorshanba kuni Rossiya mudofaa vazirligiga tayanib xabar qildi.
Ukraina kuchli javob talab qilmoqda
Rossiya yetakchisi Ukrainaga qarshi urushni kuchaytirib, G‘arbni sinovdan o‘tkazmoqda, deb aytdi Kiyev chorshanba kuni, Polsha havo hududini buzgan dronlar urib tushirilganidan so‘ng.
“Rossiya dronlarining Ukrainaga katta hujum davomida Polshaga uchib o‘tishi (Rossiya Prezidenti Vladimir) Putinning jazolanmaganligi tufayli o‘zini jazodan xoli his qilayotganini ko‘rsatadi,” deb yozdi Ukraina Tashqi ishlar vaziri Andriy Sibiga X ijtimoiy tarmog‘ida.
“Putin faqat urushni kengaytirib, G‘arbni sinovdan o‘tkazmoqda,” dedi Sibiga. “Agar unga kuchli javob berilmasa, u yanada tajovuzkor bo‘ladi.”
“Hozir zaif javob Rossiyani yanada ko‘proq provokatsiyaga olib keladi — va keyin Rossiya raketalari va dronlari Yevropaga yanada chuqurroq uchib o‘tadi,” deb qo‘shimcha qildi u.