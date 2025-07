42. Istanbul Film Festival | Dungeons & Dragons Reboot & ‘John Craxton: Drawn to Light’

On this episode of Showcase, watch: Istanbul Film Festival Buzz 00:02 Guest: Kerem Ayan, Istanbul Film Festival Director Dungeons and Dragons Reboot 07:13 King Kong Turns 90 11:21 John Craxton: Drawn to Light 15:06 Basquiat x Warhol 23:15