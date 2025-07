Artweeks at Akaretler | ‘Weird: The Al Yankovic Story’ & Adnan al Qarfani

On this episode of Showcase, watch: Artweeks at Akaretler 00:02 The Manchurian Candidate 03:32 Weird: The Al Yankovic Story 06:42 Cofess, Fletch 09:55 The Wonder 12:52 The Crown 15:40 Adnan al Qarfani 17:26 Maria Bartuszova 19:34 Surrealism and Design 22:34