Hussein Chalayan’s 'Souffleur' | BASE 2022: Trace and Communication & Farewell to Gurkan Coskun

On this episode of Showcase, watch: Hussein Chalayan’s Souffleur 00:02 Guest: Hussein Chalayan, Artist Base 2022: Trace and Communication 14:32 Farewell to Gurkan Coskun 18:37 Allo Beirut 21:48