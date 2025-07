Russia vs NFTs | Venice Architecture Biennale | Osprey V: Gaza's first rock band

On this episode of Showcase; Russia vs NFTs 00:02 Kenny Schachter, Art Dealer and Writer 02:06 The Adventures of Pil 11:01 Shortcuts 14:25 Venice Architecture Biennale 16:10 Osprey V: Gaza's first rock band 21:50 Bispo do Rosario Contemporary Art Museum 23:16 #NFT #Music #Cinema