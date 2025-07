Biz in 60

- US House passes bill to suspend debt limit - BoJ to start disbursing loans to fight climate crisis - SII to invest $68M in Oxford Biomedica #USHouse #Senate #Budget #Republican #Democrat #BankofJapan #GreenFunding #ClimateCrisis #CentralBank #CovidVaccine #SerumInstituteofIndia #OxfordBiomedica #Astrazeneca