Frieze London 2021 | The Last Duel | Candeger Furtun Exhibition

On this episode of Showcase; Frieze London 2021 00:02 Jean Wainwright, Art Historian, and Critic 03:07 Candeger Furtun Exhibition at Arter 11:23 The Last Duel 15:06 Shortcuts 17:44 'Succession' is Back 19:31 Ghostbusters: Afterlife 21:04 Istanbul Photo Awards 2021 24:28 #FriezeArtFair #Ghostbustbusters #CandegerFurtun