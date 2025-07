Al Schmitt's Memorial | Four Good Days | Netflix's Monster

On this episode of Showcase; Al Schmitt's Memorial 00:45 Eric Alper, Music Commentator 01:18 Four Good Days 07:15 About Endlessness 10:27 David Hockney at Piccadilly Circus Alephia 2053 14:24 BRIT Awards Recognises Arlo Parks 18:19 Netflix's Monster 20:06 Etel Adnan: Impossible Homecoming 21:53 #AlSchmitt #DavidHockney #Netflix