Joseph Beuys | De Palma’s ‘New Hollywood' | The Living Cross of Ferrara

On this episode of Showcase; Joseph Beuys 00:35 Philip Ursprung, Joseph Beuys Biographer 01:06 The Living Cross of Ferrara 09:06 Steve Wasterval's 'Hidden' Art 12:48 Zero 14:50 Brian De Palma's 'New Hollywood' 17:04 Stunt Women in France 22:26 #JosephBeuys #BrianDePalma #Zero