Remembering Chick Corea | Lunar New Year 2021 |Telepresence Robots

On this episode of Showcase; Remembering Chick Corea 00:42 Stuart Nicholson, Jazz Writer 03:20 Reusing Clothes in Singapore 11:32 Lunar New Year 2021 14:25 Snow Art of Janne Pyykko 16:33 Telepresence Robots 18:22 Oscars Face the Coronavirus 21:32 Minari 23:30 #ChickCorea #LunarNewYear #Minari