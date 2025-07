The Courier | Better Days | Kusama: Cosmic Nature

On this episode of Showcase; The Courier 00:37 Hope Madden, Film Critic 02:44 Better Days 10:44 The Constellations 12:16 Nikolay Ironov 14:23 Kusama: Cosmic Nature 18:07 Etel Adnan: Impossible Homecoming 20:47 #TheCourier #BetterDays #YayoiKusama