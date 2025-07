Hong Kong arrests hundreds as security law imposed

Hundreds of protesters arrested in Hong Kong under new China-imposed security law. China uses drones to warn its citizens about coronavirus 👉https://youtu.be/3-eM4IM-PfY Hong Kong Protests 🇭🇰 👉http://trt.world/13kv Wuhan coronavirus explained 👉https://youtu.be/0EgpLg8ywcU #SecurityLaw #China #HongKong