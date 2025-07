Free tests for New Jersey residents by Turkish American organisation

A Turkish American organisation is giving out free Covid-19 tests to struggling communities in New Jersey. Coronavirus Pandemic (latest updates) 👉http://trt.world/1368 Coronavirus & WHO 👉http://trt.world/13kc Life under coronavirus quarantine 👉https://youtu.be/N1EHLl9tjos #coronavirus #Paterson #NewJersey