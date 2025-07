Kenyans turn to mobile app to deal with locusts

A new mobile app helps Kenyans tackle a new wave of locust invasion. Locust Attacks 👉 http://trt.world/13qr Coronavirus Pandemic (latest updates) 👉http://trt.world/1368 Black Lives Matter Protests 👉 http://trt.world/1367 #Kenya #LocustInvasion #Africa