Srebrenica -​ Unwinding Memories

We talk to survivors and witnesses 25 years after Srebrenica genocide. Hagia Sophia converted back into a mosque 👉 http://trt.world/AyaSofya Coronavirus Pandemic (latest updates) 👉http://trt.world/1368 Black Lives Matter Protests 👉 http://trt.world/1367 Profilers / Explainers 👉 http://trt.world/136b #Srebrenica #Bosnia #Memories