Istanbul Music Festival 2020 | Vikingur Olafsson | In Conversation with Sarkis

On this episode of Showcase; Istanbul Music Festival 2020 00:45 Efruz Cakirkaya, Director of Istanbul Music Festival 01:16 The Music of Vikingur Olafsson 07:30 Vikingur Olafsson, Pianist​ 08:30 In Conversation with Sarkis 13:58 Michelangelo's Farewell 21:26 #MusicFestival #VikingurOlafsson #Sarkis