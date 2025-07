Brutal North | Netflix's Jingle Jangle | Star Wars Lego

On this episode of Showcase; Simon Phipps' Brutal North 00:40 Simon Phipps, Author of 'Brutal North'​​ 01:02 Objects of Desire: Surrealism and Design 09:01 Netflix's Jingle Jangle 11:52 Sydney 'Digital' Opera House 14:21 Street Art in Versailles 19:09 Breath / Bless Project at Gardens by the Bay 21:25 Star Wars Lego 23:16