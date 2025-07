2020 Oscar Nominations | Singapore Art Week 2020 | Lutfi Ozkok

In this episode of Showcase; 2020 Oscar Nominations 00:52 Ali Arıkan, Film Critic 03:38 The Gentlemen 11:45 Dincer Gungorur's 'I, You, Them' 14:35 Singapore Art Week 2020 18:20 Angela Tan, National Arts Council 18:49 Lutfi Ozkok: Portraits 22:01 #Oscars #SingaporeArtWeek #LutfiOzkok