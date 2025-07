Kerala Tourism’s beef tweet sparks war of words

00:56 - #BoycottKerala A tweet promoting a local beef delicacy in India get some hot under the collar 03:29 - BTS The K-Pop stars new single #BlackSwan is out 04:07 - EMINEM A controversial new video an album from Eminem 05:14 - #CrewDragon The final big test before astronauts return to the final frontier