BAFTA 2020 | Les Miserables | Generation Z's Playlist

In this episode of Showcase; BAFTA 2020 00:57 Nancy Tartaglione, International Editor of Deadline.com 03:40 Ghent Altarpiece of van Eyck 09:51 Shortcuts 13:06 Generation Z's Playlist 14:18 Chris Christodoulou, Senior Lecturer at Westminster School of Arts 16:40 Ladj Ly's Les Miserable 21:36 #LesMiserables #GenerationZ #BAFTA