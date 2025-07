Remembering Bob Marley and Jimi Hendrix​

On today's homemade edition of Showcase, we look at music legends Bob Marley and Jimi Hendrix. ​ Bob Marley: Vivien Goldman, Author of The Book of Exodus 00:27 Jimi Hendrix: Greg Tate, Author of Midnight Lightning 11:40 The Campana Style: Brothers Fernando and Humberto Campana 22:49