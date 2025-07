Nusrat killed, Mueller Time, Chrissy Clapback, Facebook – Newsfeed

00:47 : The tragic death of a teenager in Bangladesh invokes anger online and on the streets 05:34 : Mueller’s report is published 06:49 : Chrissy Teigen puts Laura Ingram in her place 12:42 : Facebook says sorry for not keeping more than one hundred million passwords safe #NusratJahanRafi #MuellerTime #ChrissyTeigen