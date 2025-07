Sri Lanka Social Media / Ukraine President / Tesla Blow Up / Gorilla Posers – NewsFeed

00:53 : Social media sites blocked in the aftermath of bombings in Sri Lanka 07:17 : LOL Ukraine! A comedian is the nation’s new President 10:45 : A Tesla blows up in China 14:07 : Gorilla Gang in DRC #SriLankaExplosions #UkraineElection #Tesla