Qatar National Museum, Qatar National Library & Jeff Koons in Doha | Showcase Specials

In this episode of Showcase; Aadel Haleem, TRT World Arts Reporter 00:56 Qatar National Museum 02:56 Jeff Koons in Doha 06:13 Qatar National Library 14:19 Incredible Public Art in Doha 20:48 #Qatar #NationalMuseum #NationalLibrary