Da Vinci: A Life in Drawing, The Leonardo Da Vinci Effect & Da Vinci on Screen | Showcase Special

In this episode of Showcase; Leonardo Da Vinci: A Life in Drawing 00:53 The Leonardo Da Vinci Effect 05:38 Martin Kemp, Art historian and Author of “Living with Leonardo” 07:26 Leonardo Da Vinci on Screen 17:47 Origins of a Genius 21:54 #DaVinci #Art #Painter