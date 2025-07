Lee Krasner: Living Colour, Sevan Bicakci & The Bauhaus Influence | Full Episode | Showcase

In this episode of Showcase; Sevan Bicakci: A Star Jeweller 00:55 Lee Krasner: Living Colour 08:48 Javier Pes, UK Editor of Artnet News 13:12 The Bauhaus Influence 20:11 Stepping Into Rone's Empire 23:14 #LeeKrasner #SevanBicakci #Bauhaus