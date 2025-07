Ibrahim Mahama | The Hermitage Cats | The Rise of Black Cinema

In this episode of Showcase; Ibrahim Mahama: Parliament of Ghosts 00:57 The Rijkmuseum's 'Operation Night Watch' 07:28 The Rise of Black Cinema 11:33 Mia Mask, Professor of Film at Vassar College 14:24 The Hermitage Cats 20:32 #IbrahimMahama #BlackCinema #Cat