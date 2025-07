Heather Dewey-Hagborg | Sistine Chapel | Timurtas Onan

In this episode of Showcase; Picturing The Sistine Chapel 01:05 Timurtas Onan One on One 04:48 Art of Alexei Leonov 13:42 Art of Heather Dewey-Hagborg 16:35 Heather Dewey-Hagborg 17:01 Underwater Sculptures 23:09 #SistineChapel #TimurtasOnan #HeatherDeweyHagborg