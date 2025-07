Marina Abramovic Retrospective | Walk &Talk Azores | Alberto Manguel

In this episode of Showcase; Alberto Manguel One on One 00:35 Amity Short Film Festival 08:32 The Art of Hera Buyuktasciyan 10:32 Hera Buyuktasciyan, Artist 11:12 Marina Abramovic Retrospective 17:29 Walk & Talk Azores 20:39 #MarinaAbramovic #AlbertoManguel #AmityShortFilmFestival