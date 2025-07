Vasily Polenov Retrospective | Bernardine Evaristo | The Bubble Tea Factory

In this episode of Showcase; Karachi Biennale 2019 01:05 Niilofur Farrukh, CEO of Karachi Biennale 05:15 Vasily Polenov Retrospective 10:54 3rd Edition of Art D'Egypte 14:28 The Good Liar 17:24 The Bubble Tea Factory 20:17 Booker Prize 2019: Bernardine Evaristo 22:33 #BubbleTea #VasilyPolenov #BernardineEvaristo