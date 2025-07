Art Basel Miami | Biernat & Ciaramella | Mobile Film Festival

In this episode of Showcase; Art Basel Miami 00:53 Monica Kalpakian, Art Advisor 01:30 Mobile Film Festival 07:28 Macbetto 10:00 Otwin Biernat, Filmmaker 10:34 Annalisa Ciaramella. Director 10:50 Amity Film Festival 16:48 Architectural Glance at Jerusalem in Light of Ottoman Documents 18:39 Jean-Jacques Sempe: Itinerary of a Comic Artist 22:10 #ArtBasel #Jarusalem #Cinema