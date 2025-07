Kutahya Ceramics, Vonnegut & The Tourism Film Festival | Full Episode | Showcase

In this episode of Showcase: Kutahya Ceramics: 1:14 Jared Leto's new album: 4:35 Iran's contemporary art in London: 7:41 International Istanbul Tourism Film Festival: 10:54 Hollywood's 'Beirut': 15:37 Associate Professor of Film Studies, Barbara Mennel: 18:32 Buxton Contemporary: 21:55 Kurt Vonnegut: 24:18