Nina Simone, Mithila Art & Gerhard Richter | Full Episode | Showcase

In this episode of Showcase: Nina Simone: 1:07 Tammy L. Kernodle, professor of musicology: 5:18 Nepal's Mithila art: 9:30 Gerhard Richter: 13:22 Cézanne Portraits: 16:02 Mary Morton, curator of 'Cézanne Portraits': 17:11 Montpellier Danse: 22:20